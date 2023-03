Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, fen lisesinin pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yaptı.

Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından karşılanan Vali Akbıyık, Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ederek, “Göreve geldiğimiz günden beri, bir toplumun değerlerini, kültür ve medeniyetini nesilden nesille aktarabilmek iyi bir eğitimle mümkündür dedik ve bu nedenle en önemli yatırımın eğitim olduğunu söyleyerek seferberlik başlattı. Bu güzide kentimizi, eğitimde her geçen gün daha da ileriye taşıyacak ‘Bir Kitap Bir İnsan ve Her Ev Bir Okul’ gibi eğitim projelerine ve eğitim kurumlarımızın fiziki iyileştirmelerine öncelik verdik. Hayalimizdeki kadim şehir Hakkari, başta eğitim olmak üzere her türlü hizmetin en iyisine layık ve çok daha fazlasını hak ediyor ve halen mutlu bir Hakkari’yi daim kılmak ve yavrularımıza daha güzel bir gelecek inşa etme hususunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Hamdolsun, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen işbirliği neticesinde devletimizin imkan ve kaynaklarını, etkin ve verimli bir şekilde kullanarak eğitimde iyi ve kaliteli sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yaptığımız yeni okulların yanında, güçlendirilen ve onarımdan geçirilen birçok okulumuz oldu. Konferans salonları, fen bilimleri laboratuvarları, bilim-sanat, akıl ve zeka oyunları atölyeleri, robotik kodlama ve Z-kütüphanelerle okullarımızı donanımsal olarak zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu gelişimin, öğrenci ve öğretmenlerimizin okulda, kaliteli zaman geçirmelerinin yanında, eğitim ve öğretim süreçlerinde de önemli bir rol oynadığına mutlulukla müşahade etmekteyiz. Fen lisesi olarak sizler de bu güzel imkanlar içerisinde kendinizi her alanda yetiştirerek hayata hazırlayın, çok kitap okuyun. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bugün sizlerle olmaktan çok mutlu oldum" dedi.

Vali Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere başarı dileyerek birlikte iftar açtı.