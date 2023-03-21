Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Nevruz Bayramı kutlama programına katılarak baharın gelişini kutladı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğretmen ve öğrencilerin nevruz konulu şiirler okuması ve sinevizyon gösterimi ile program sona erdi.

Programa Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.