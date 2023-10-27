Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Vali İdris Akbıyık yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali İdris Akbıyık İlçeye gelişinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından karşılandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın Köyceğiz ziyareti ilk olarak Kaymakamlığa gerçekleşti. Vali Akbıyık, Kaymakamlıkta kurum Müdürleri ile bir araya geldi. Daha sonra Vali İdris Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile birlikte Köyceğiz Belediyesi’ni ziyaret etti. Vali Akbıyık, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Belediye başkan yardımcılarından ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ile altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi aldı.

Akabinde Vali İdris Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile birlikte yapımı devam eden Köyceğiz Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Vali İdris Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile birlikte vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.