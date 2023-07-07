Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, koruyucu ailelerle bir araya gelerek, "Devletin her zaman vatandaşına şefkatle kucak açmıştır. Çocuklarımız ise herkesten, her şeyden önce gelir" dedi.

Koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığının 23 Haziran 2021 tarihinde 2021/12 Sayılı Genelgesi ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran Günü Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmiştir. Gün münasebetiyle Hakkari’de bulunan koruyucu aileler ve çocukları valilik himayelerinde Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekte Vali Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Müdürü Salih Kaya, koruyucu aileleri ve koruyucu aile biriminde çalışan meslek elemanları bir araya geldi.

Vali Akbıyık, koruyucu aileleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, “Çocuklarımızı mutlu yuvalarında yarınlara hazırlayan, koruyucu ailelerimizi ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Devletin her zaman vatandaşına şefkatle kucak açmıştır. Çocuklarımız ise herkesten, her şeyden önce gelir. Ebette ki devletimizin imkânları bütün çocuklarımıza bakmaya yeter ama imkânlar ne olursa olsun, sizin çocuklara verdiğiniz sevginin, aile sıcaklığının yerini tutamaz. Şunu da bilmenizi isterim ki devletimiz de bütün gücü ve imkânları ile sizin yanınızdadır ve olmaya devam edecektir. Katkılarından dolayı koruyucu ailelere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.