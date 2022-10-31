Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ümran Kaya ve Mücahit Kaya çiftinin düğün törenine katılarak halay çekti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ümran Kaya ve Mücahit Kaya çiftinin düğün törenine katılarak halay çekti.

Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Barosu Eski Başkanı Av. Zeydin Kaya’nın yeğeni Mücahit Kaya’nın düğün törenine katıldı. Ümran Kaya ve Mücahit Kaya çiftinin mutluluklarına ortak olan Vali Akbıyık, çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Davetlilerle birlikte halay çeken Vali Akbıyık ve beraberindekiler düğün törenine ayrı bir renk kattılar.

Av. Zeydin Kaya, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık ve tüm davetlilere teşekkür etti.