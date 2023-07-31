Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Filiz Adıyaman ve Fatih Karaman çiftinin düğün törenine katıldı.

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Naif Karaman’nın yeğeni Fatih Karaman, Diyarbakırlı Filiz Adıyaman ile dünya evine girdi. Bulak Mahallesi’nde Filiz ve Fatih Karaman çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, aşiret liderleri, kanaat önderleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum personelleri ile Hakkari ve çevresinde çok sayıda davetli katıldı.

Vali Akbıyık, Karaman çiftine mutluluklar dileyerek iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Naif Karaman, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.