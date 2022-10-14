Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin hayvancılık bölgesi olduğunu belirterek, küçükbaş hayvan sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin hayvancılık bölgesi olduğunu belirterek, küçükbaş hayvan sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi protokolü Vali İdris Akbıyık, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Turgut Arvas tarafından imzalandı. Burada konuşan Vali Akbıyık, "Hakkari hayvancılık bölgesi küçükbaş hayvan sayımızı 1 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Şuada 750 bin civarı küçükbaş hayvanımız var. Bu projeyle de 200 bine kadar çiftçilerimiz ve şartları taşıyan vatandaşlarımız faizsiz kredi alabilecekler. Hedefimiz 2 bin 500 aileye 250 bin koyun vererek küçükbaş hayvan sayımızı 1 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Buradaki amaç vatandaşımıza iş istihdam ve gelir sağlamaktır. Bu da Hakkari’ye büyük katkı yapar” dedi.

Hakkari’de hergün yeni bir hizmet ve yeni bir yatırım yapıldığının altını çizen Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın desteğiyle eğitimde, sağlıkta her alanda büyük bir değişim var. Buda çitçilerimiz ve köylülerimiz için bu değişim önemli bir lokomotif olacak ve vatandaşımızın bütçesine direk katkı yapacak. Hayvancılık ile ilgili başka projelerimiz de var. İl ve ilçelerimizin potansiyellerine göre farklı projeler yapıyoruz. Yüksekova ilçesinde de mandacılığı geliştirmek için desteklerimiz olmuştur. Yüksekova’da şuanda bine yakın mandamız var. Derecikte seracılık, Yüksekova ve Şemdinli’de küçükbaş hayvancılık ve kilim projelerini destekledik. Şemdinli’de arıcılığı da destekliyoruz. Her alanda devletimizin büyük kaynakları var. Hakkari gelişiyor dönüşüyor. Bütün bunlarda emeği geçen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini yürüten Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, kredi sağlayan bankaya ve bölge müdürüne Hakkari adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Protokol imza töreninde Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan’da hazır bulundu.