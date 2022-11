Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’de her alanda büyük değişim dönüşüm olduğunu belirterek, “Diğer iller gibi Hakkari ilimiz de hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’de her alanda büyük değişim dönüşüm olduğunu belirterek, “Diğer iller gibi Hakkari ilimiz de hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

Hakkari Müftülüğü ev sahipliğinde ilin kanaat önderleri, iş adamları ve vatandaşların katılımıyla Ahmed-i Hani Yatılı Kur’an Kursunda toplantı yapıldı. Kur’an kursu öğrencisi tarafından okunan aşr-ı şerif ile başlayan toplantı, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun açılış konuşması ile devam etti. Burada konuşan Vali Akbıyık, müftülüğün hayırlı bir toplantıya vesile olduğunu belirterek, “İl dışındaki hayırsever vatandaşlarımızdan Hakkari’deki cami ve Kur’an kursları için destek gelmeye devam ediyor. Hayır, herkesin yapması gereken bir hizmettir. Bu hayırlı toplantıya her kesimden vatandaşlarımızın gelmiş olmasından mutluluk duydum. Hakkari’de her alanda büyük değişim dönüşüm olduğunu sizlerde görmektesiniz. Eğitimde, sağlıkta, altyapı ve üst yapı ile diğer hizmetlerde büyük değişiklik yaşamaktayız. Çocuklarımız tıp fakültesi gibi güzel okulları kazanıyor. İnşallah her şey daha iyi olacak. Diğer iller gibi Hakkari ilimiz de hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle yapıyoruz” dedi.

Yürütülen hizmetleri anlatan İl Müftüsü Fakirullahoğlu ise “İl genelinde inşaatı devam eden 60 cami ve Kur’an kursu bulunmaktadır. Yatılı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan 750, 4-6 yaş Kur’an kurslarında 800, ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarında yaklaşık 6 bin, yaz Kur’an kurslarında ise 25 bin civarında insanımıza Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğreterek, vatan ve millet için faydalı bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Katılımcılar, dilek ve temennileri ile sorun ve önerilerini ifade ettikten sonra toplantı sona erdi.

Toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Talha Battal, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, mahalle muhtarları, din görevlileri, kanaat önderleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.