Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ağaçdibi köyündeki asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Hakkari’de en uzun süre görev yapan valilerin başını çeken Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2021 yılında başarılı çalışmalarından dolayı Kamu-Der tarafından düzenlenen ’Yılın En Başarılı Valisi’ ödülüne layık görünmüştü. Hakkari il merkezi ile ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek buralardaki hizmetleri yerinde denetleyen Vali Akbıyık, halkla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Vali Akbıyık, il özel idaresi tarafından yapılan köprü, yol ve asfalt çalışmalarını da yerinde denetliyor.

Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Ağaçdibi köyünde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Ağaçdibi köyüne ulaşımı sağlayan 6,5 kilometre köy yolunda güvenli yol önceliğinde BSK asfalt kaplama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Vali Akbıyık, köylerdeki yol yapım ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirtti.