Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Biçer Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında ve mahallede yapılacak olan parke taşı döşeme çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Biçer Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında ve mahallede yapılacak olan parke taşı döşeme çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şikayet üzerine Biçer Mahallesi’nde bulunan hafriyat döküm alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Mahalle sakinleri toprak olan yollarının yazın tozdan kışın ise çamurdan geçit vermediğini belirterek, yollarının yapılmasını istediler.

Vali Akbıyık, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara yol çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.

Vali Akbıyık’a Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, fen işleri müdürlüğü yetkilileri ve teknik elamanlar eşlik etti.