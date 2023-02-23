Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezine gelen ve yurtlarda misafir edilen depremzedelerle yakından ilgilendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezine gelen ve yurtlarda misafir edilen depremzedelerle yakından ilgilendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hakkari il merkezi ve ilçelerine yaklaşık bin 200 depremzede geldi. Hakkari’deki iki ayrı otel ile bin 500 kişilik KYK yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin ihtiyaçları ise anında karşılanıyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, depremzedelerle yakından ilgilendi. Ailelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Vali Akbıyık, “Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Depremzede ailelerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, ailelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Vali Akbıyık’ın depremzede ailelere yönelik ziyareti devam ediyor.

Vali Akbıyık’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da eşlik etti.