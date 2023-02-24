Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehre gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehre gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonrası Hakkari’ye gelen depremzede aileleri Hakkari Valiliği ve ilgili kurumlar kucaklamaya devam ediyor. Önceki gün KYK yurtlarında kalan aileleri ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, bugün de Afife Kız Yurdunda kalan aileleri ve çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, kendilerine değişik hediyeler verdi. Acılarını paylaştığı depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Vali Akbıyık, onların sorun ve sıkıntılarıyla da yakından ilgileniyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, depremzede aileleri yalnız bırakmayarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.