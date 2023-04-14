Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’dan gelerek Hakkari’de misafir olan Gökçenur Ordu ve Resul Bellibaş çiftinin felaketten dolayı gerçekleştirilemeyen nikahları Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından kıyıldı.

Vali Akbıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’dan Hakkari’ye gelen depremzede Gökçenur Ordu ve Resul Bellibaş çiftinin nikahlarını kıydı. Düğün hazırlığı yapan ve Şubat’a nikah tarihi alan çift, yaşanan afetin ardından ailesi ile birlikte Hakkari’ye gelerek kiralık bir eve yerleştiler. Çiftin talebi üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ordu ve Bellibaş çifti için Hakkâri Belediyesine nikâh başvurusunda bulundular. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için Belediyenin nikâh salonunda tören düzenlendi.

Çiftin nikahı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasının ardından Vali Akbıyık evlilik cüzdanını geline teslim etti, dama da ise altın taktı. Çiftin nikah şahitliğini İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya yaptı.

Vali Akbıyık yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölge illerimizi yakından etkileyen, bizleri milletçe derinden yaralayan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz Türk milletimize de başsağlığı diliyorum. Bu nikahın gençlerimiz başta olmak üzere onların kıymetli ailelerine, tüm sevdiklerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim gençlerimizin yolunu ve bahtını açık eylesin. İlimizde misafir etmekten mutluluk duyurum. Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari halkı ve kurumlarıyla birlikte Adıyaman’daki depremzede kardeşlerimize ilk yardımları bizler ulaştırdık" dedi.

Nikah törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü personeli, çiftin aileleri, çok sayıda depremzede yakınları katıldı.