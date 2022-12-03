Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle özel eğitim okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle özel eğitim okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

Hakkari Belediyesi tarafından ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle çocuk oyun ve kültür merkezinde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve özel eğitim okulu öğrencileri katıldı. Vali Akbıyık, çocuk oyun ve kültür merkezinde eğlenen çocuklarla yakından ilgilendi ve birlikte oyun oynadı. Öğrenci aileleri bu güzel etkinliği düzenleye Hakkari Belediyesine teşekkür etti.