Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kaymaklı köyünde hayırseverlerin desteği ile yapılan cami ve Kur’an kursunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyünde bölgede benzeri bulunmayan 2 katlı cami ile Kur’an kursunun birinci katının inşaatı devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da beraberindeki İl Müftüsü İsmail Fakirullah, Çukurca Müftüsü Mahmut Durmuş ile Kaymaklı köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı Derviş Demirkan, İmam Rıdvan Akdoğan, Ördekli Köy Muhtarı Necmettin Yalçın, Akbulut Köy Muhtarı Bayram Bayhan, Bayköy Muhtarı Şehmuz Beyter ve köyün kanaat önderleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, yapımı devam etmekte olan inşaatta incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun dua etmesi ve kurban kesiminin ardından vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini de dinledi.

Köy Muhtarı Derviş Demirkan, caminin tamamlanması için yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.