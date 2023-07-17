Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cilo Buzulları bölgesinde buzulların kırılması sonucu altında kalan 2 kişiyi arama çalışmalarına katıldı.

Dün Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde buzulların altında kalan 4 kişiden 2’si sağ kurtarılmıştı. Ulaşılamayan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bölgeyi havadan inceledikten sonra olay yerine geçen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, 2 kişinin aramasının devam ettiği Cilo Buzulları bölgesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.