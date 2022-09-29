Hakkari’nin Bağışlı köyü Budaklı mezrasında hayırseverlerin desteğiyle yapılması planlanan Kur’an kursu ve taziye evinin yer alacağı 3 katlı caminin temeli törenle atıldı.

Hakkari’nin Bağışlı köyü Budaklı mezrasında hayırseverlerin desteğiyle yapılması planlanan Kur’an kursu ve taziye evinin yer alacağı 3 katlı caminin temeli törenle atıldı.

Bağışlı köyüne bağlı Budaklı mezrasında düzenlenen temel atma törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, caminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni ibadethanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kentte her alanda değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Vali Akbıyık, "Geçtiğimiz hafta Çukurca’da da bir yatılı Kur’an kursumuzun temelini attık. Yine geçtiğimiz hafta Şemdinli’de 86 kadın hafızımızın icazet töreninde bulunduk. Hakkari halkı da kurumlarımız da Hakkari’nin gelişmesi ve kalkınması için bir bütün olarak çalışıyor. Dünya ve ahiret için yapılacak en güzel yatırım hiç şüphesiz Kur’an kursu ve cami inşaatlarıdır. Buraya katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Bizim şu anda 60’ın üzerinde cami ve Kur’an kursu inşaatımız var" dedi.

Cami inşaatına destek olunması için girişimlerde bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekrem Demir de programa katılan Vali Akbıyık, katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti. Demir, 3 katlı olarak inşa edilecek caminin tamamlanması için yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun dua etmesi ve kurban kesiminin ardından caminin temeli atıldı.