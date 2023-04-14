Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye personeliyle iftar yaptı.

Belediye tarafından öğretmenevinde verilen iftar yemeğinde konuşan Vali İdris Akbıyık, fedakarca çalışan belediye personeli ile birlikte çok iyi işler yaptıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari’de büyük değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, yol asfaltlanması, hayvan barınağı, mezbahana, toplu taşıma ve birçok alanda güzel işler yaptık. Hakkari hizmetlerin en iyisini almaya devam ediyor. Daha huzurlu ve daha mutlu bir Hakkari için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Hakkari hizmetin en iyisine layıktır" dedi.

İftar yemeğine vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve belediye personelleri katıldı.