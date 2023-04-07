Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dünya Yetimler Günü münasebeti ile düzenlenen iftar programına katıldı.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğretmenevinde düzenlenen yemeğe, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu ve Talha Batal, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve yaklaşık 300 kişi katıldı. Vali Akbıyık, masaları gezerek yakından ilgilendiği ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.