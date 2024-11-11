Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla Nevşehir’de düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde 20 bin fidan toprakla buluştu. Etkinlikte Nevşehir Valisi Ali Fidan ağaç diken gazetecileri fotoğrafladı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Nevşehir Merkeze bağlı Sulusaray Kasabasında ağaç dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, protokol üyeleri, daire müdürleri, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Alana ağaç dikimi yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün Milli Ağaçlandırma Günü faaliyetleri çerçevesinde ‘Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ teması ile fidanları toprakla buluşturduk. Öncelikle bugün diktiğimiz fidanların ve bu fidanlardan oluşacak ormanlarımızın ilimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biliyoruz, inanıyoruz ki toprakla buluşturduğumuz her bir fidan daha sağlıklı, daha güzel, daha yeşil bir çevre demek. Bu kampanyalar Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2019 yılından beri ağaçlandırma faaliyetleri yürüyor. Ülkemizde ve diğer illerimizde milyonlarca ağaç toprakla buluştu. Ülkemizde de son beş yıl içinde 200 bin ağacı bu kampanya kapsamında toprakla buluşturduk. Bugün de 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Aynı zaman da 15 bin ağaç da vatandaşlarımıza dağıtılacak. İnşallah her birimiz bu dağıtılacak fidanlar la birlikte kendi evimizden, bahçemizden başlayarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere daha yeşil bir il olmasını arzu ediyoruz. Tabi bu kampanyanın diğer bir yönü daha var. Özellikle başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere ağaç sevgisini, orman sevgisini çevre bilincini geliştirme amacı taşıyor. İnşallah bu etkinlikler kapsamında daha yeşil, daha güzel bir ülkemiz olacak. Gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yeşil, daha güzel bir ülke bırakmış olacağız. Böyle güzel, faydalı ve önemli bir projeyi himaye eden cumhurbaşkanımıza ve bu projede emeği geçen Orman Teşkilatımız başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan daha sonra ağaç dikimi yapan gazetecileri görüntüledi. Gazetecilerin fotoğraf makinesini alan Vali Fidan ağaç diken gazetecilerin fotoğraflarını çekti.