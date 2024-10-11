Bursa Valiliği, son günlerde vatandaşları arayarak valilik adına yardım toplamaya çalışan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı yaptı.

Bursa Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Son günlerde bazı şahısların Bursa Valisi Erol Ayyıldız adına aradığını söyleyerek çeşitli sebepler ile yardım talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık faaliyeti yürütmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal güvenlik birimlerine veya valiliğin 0224 225 19 00 nolu telefon hattından bilgi vermeleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede, hayırsever iş insanları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu hatırlatırız."