Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehirde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Özellikle yağışlı havalarda ve ani başlayan yağışlarda hem sürücülerimizin hem de bizlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehirde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Özellikle yağışlı havalarda ve ani başlayan yağışlarda hem sürücülerimizin hem de bizlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, fabrikaya işçi taşıyan E.Ö. yönetimindeki 38 P 0793 plakalı servis, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, yaralı 22 kişi itfaiye ve AFAD yardımı ile minibüsten çıkarıldı. Ambulanslarla şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Çiçek: “1 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Kazayla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Sabah saatlerinde servis şoförümüzün ani başlayan yağmurda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada maalesef 1 ölü var, 20 tane de hafif yaralımız var. Böyle bir kaza meydana geldi. Özellikle yağışlı havalarda ve ani başlayan yağışlarda hem sürücülerimizin hem de bizlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Üzüntümüz 1 hayatın kaybolması. Çok şükür daha fazla can kaybı olmadı. İnşallah önümüzdeki süreçlerde denetimleri de artıracağız. Arkadaşlarımız servis şoförleri ile ilgili ciddi çalışma içerisindeler. Kontrolleri artırarak bu kazaları önlemeye çalışacağız. Kar yağışı da başlıyor bu tür kazaların yaşanmamasını istiyoruz. Okullar açılmadan önce de tüm servis şoförleri ile ilgili denetimler yapıyoruz. Okul servisleri ile ilgili de Kayseri’de üzücü haberler almamak için tedbirleri almak durumundayız. İnşallah halkımızda, şoförlerimiz de anlayışla karşılar, en sıkı tedbirleri alarak kış şartlarını kazasız belasız geçiririz” ifadelerini kullandı.