Bu sezon 20 lig maçında 23 gole ulaşan Valencia’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Sarı-lacivert forma altında 100. maçına çıkarak ‘dalya’ diyen ve Fenerbahçe tarihindeki en golcü 10. isim olan tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın ilk golünü kaydetti. 5. dakikada Lincoln’ün ortasında iyi yükselen Valencia, kafayla topu kaleci Bilal’in solundan ağlara gönderdi. Ligde son 4 maçta 8. golüne imza atan Valencia, müsabakada yerini 87. dakikada Serdar Dursun’a bıraktı.

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de 23. golüne imza attı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.