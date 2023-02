Erzincanlı hayırseverler deprem yardımları tasnif ediliyor. Yardım tırları Erzincan’dan deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere Valilik koordinesinde başlatılan "Her Evden Bir Battaniye" kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kampanyası çerçevesinde gün içerisinde 7’den 70’e her yaştan ve her kesimden vatandaş, ellerinden gelen tüm desteği sundu.

Toplanan yardımlar tasnif edilerek depremzedeler gönderiliyor.