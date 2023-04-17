Sivas’ta 500 aileye gıda kolisi dağıtan Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de bin 500 depremzedenin günlük iftar ve sahur ihtiyacını karşıladı.

Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Dağıtıma Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca bizzat katıldı. Karaca burada yaptığı açıklamada deprem afetinin bir daha yaşanmamasını dileyerek, yaşanan depremim ardından, birlikte olma, kardeşlik ve yeniden toparlanma duygularının pekiştiğini belirtip, “Genel Müdürlüğümüz tarafından Sivas bölge müdürlüğümüze Ramazan ayında dağıtılmak üzere 500 adet koli gıda gönderilmiştir. Başta depremzedeler olmak üzere şehrimizde bulunan yetim çocuklu aileler ve diğer ihtiyaç sahiplerini önceleyerek gıda dağıtımını başlatmış bulunuyoruz. Listelerimiz valilik ile diyalog halinde, diğer kuruluşlardan ve kendi listelerimizden de harmanlayarak öncelikle ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi değerlendirdik.” Dedi.

Yardım eli Malatya’ya uzandı

Karaca Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü olarak Malatya’da ki depremzedelere de yardımlarda bulunduklarını belirtip “ Malatya’da 11 bin kardeşimize günlük iftar ve sahur yemeği veriliyor. Bunun 1500’ünü Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü olarak biz karşılıyoruz. Depremin ilk günlerinde 3 bin kişiye sıcak yemek verdik. Depremzedelerimize ilk ulaşan Sivas bölge müdürlüğü olmuş ve Doğanşehir merkez olmak üzere dağıtım yapılmıştır. Rabbim ülkemize ve insanlığa böyle afet ve belalar göstermesin. Bu afet bize birlikte olmayı, kardeş olmayı, yeniden toparlanmayı öğretti.