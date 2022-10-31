Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vakıflar bölge müdürlüklerine ait binalarda oturan vatandaşları uyararak, "Abonelik vakıflar bölge müdürlüklerinin adına olduğu için tarifede ticarethane olarak kesiliyor ve fiyat yüzde 46 daha fazla çıkıyor” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vakıflar bölge müdürlüklerine ait binalarda oturan vatandaşları uyararak, "Abonelik vakıflar bölge müdürlüklerinin adına olduğu için tarifede ticarethane olarak kesiliyor ve fiyat yüzde 46 daha fazla çıkıyor” dedi.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin, devlet kurumlarını ticarethane olarak kabul ettiğini ve bu nedenle vakıf binalarında da doğal gazın ticarethane olarak fiyatlandırıldığını söyleyen Tüketiciler Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kış aylarına girdik. Doğal gaz fiyatlarında yaz aylarında zam yapıldı ama bu henüz bize yansımadığı için fark etmedik. Faturalarımız yüksek gelecek. Yalnız bu yükseklik, dünya piyasalarındaki fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Ancak bizim engelleyebileceğimiz bir teknik eksiklik var. Ben o konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Devlet kurumları, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından ticarethane olarak kabul ediliyor ve tarifeler ticarethane tarifesi olarak, kesiliyor. Faturalar da bu nedenle yüksek geliyor. Yani ticarethane tarifesi mesken tarifesine göre yüzde 46 daha yüksek. Vakıflar bölge müdürlüklerinin binlerce binası var. İnsanlarda burada kirada oturuyorlar. Bu binaların bazıları da hala vakıflar bölge müdürlüğü adına yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Doğal gaz faturasını yüzde 46 fazla ödemeyin”

Vakıf binalarında oturanların vatandaşların abonelikleri kendi üzerlerine almadıkları sürece doğal gaz faturalarını yüzde 46 daha fazla ödeyeceklerini belirten Şahin, “Abonelik vakıflar bölge müdürlüklerinin adına olduğu için tarifede ticarethane olarak kesiliyor ve fiyat yüzde 46 daha fazla çıkıyor. Vatandaşlarımızda doğal olarak, yüzde 46’lık farkı ödemek durumunda kalacaklar. Ancak eğer bina yönetimi tarafından bir karar alıp, aboneliği apartman adına alırlarsa ticarethane tarifesi mesken tarifesi olacak. Bu durumda birçok binanın olduğunu fark ettik. Bize gelen şikayetlerle birçok vatandaşımızın aboneliklerini apartman adına almalarını sağladık ama Türkiye çapında çok fazla bina var. Bu durumda olan vatandaşlarımız eğer vakıf binalarında oturuyorlarsa yapacakları işlem, faturalarını kontrol edip, eğer ki bina ticarethane tarifesi olarak geliyorsa bir karar alarak, aboneliklerini kendi atlarına almaları” diye konuştu.