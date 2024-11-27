Kayseri’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait evlerde kiracı olarak oturan vatandaşlar, kiralara yüzde 900 zam yapılmasına tepki gösterdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Cumhurbaşkanının emrine uymayan bir vakıfla karşı karşıyayız" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf evlerine yüzde 900 oranında zam yapıldığını kaydeden vatandaşlar, yaptıkları eylemle tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar adına konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Türkiye’de on binlerce mülk sahibi olan ve on binlerce kiracısı olan devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün şu anda Kayseri’deki bir binasının önündeyiz. Burada 2025 senesi için bir kira belirlemesi gerçekleşti. Bu kira belirlemesi genelde ev sahibi ile kiracı arasındaki görüşme ile olur. Vakıflar Genel Müdürlüğü ‘mülk benim, dilediğim gibi oynarım’ diyerek, ‘ben yaptım oldu, beğenmiyorsan çık’ mantığı ile 2024 yılındaki kiralara yüzde 900’a kadar zam yaptı. Son zamanlarda gerek mültecilerin gerekse deprem mağdurlarının bu tarafa gelmesiyle konut arzında bir daralma gerçekleşti. Talep artınca fiyatlar da yükseldi. Bu fırsattan istifa eden özel vakıfları ve kişileri bir noktada anlayabiliriz. Fakat devlet fırsattan istifade etmez. Devlet vatandaşını bir rakip gibi görmez. Devlet fiyatların artması için değil, düşmesi için vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü de devlete bağlı. Dolayısıyla fiyatların düşmesi için çabalar. 2 bin 500 TL’lik bir kirayı 25 bine çıkarmak insaftan yoksundur" dedi.

"Bunlarda vicdan yok"

Şahin, "Geçen sene Cumhurbaşkanımıza bir kiracı mağduriyeti dile getirdi ve 2 bin 500 TL olan kirasını ev sahibinin 7 bin 500 TL yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı o kişiye ‘Sende vicdan var mı?’ demişti. Aynı laf bunlara da gidiyor. Bunlarda vicdan falan yok. Bu devlet sosyal bir devlet. Bir de vakıflar. Sosyal devlet anlayışı ve vakıf kültürü ile hiç uyuşmayan bir tablo ile karşı karşıyayız. Karşıdaki binaya bakıp, ‘Orada kaç liraya oturuluyorsa sizde onu yapın’ demek hiçbir baltaya sap olamamış sıradan bir insanın yapacağı bir şey. Vakıflar bölge müdürü olmuş, genel müdürü olmuş bir insan böyle bir şey yapamaz. 15 yıllık bir binayı yeni yapılmış bir bina ile kıyaslamak, şahısla kıyaslamak olur mu? Devlet şahsın peşine takılır mı? Devlet piyasayı kontrol eder. Burada vatandaşı rakip gibi görerek ezmeye çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı şunu söylemek isteriz. Burada KAYKOP diye tabir edilen yerde vakıfların 100 dönüm arazisi var, niye boş duruyor. Hacılar yolunda 150 dönüm arazi var, niye boş duruyor. Eski hali ne yaptınız? Tekgöz Kaplıcası niye virane oldu? Onlar niye sancınız ve kaygınız olmuyor da vatandaşın kirasını artırarak onlara eziyet etmeyi bir marifet sayıyorsunuz. Sizde vicdan var mı? Bu vakıf kültürüne uymaz. Vakıf kültürü, sosyal devlet anlayışı ayrı. Bu devletin anayasasında tüccar devlet yazmıyor, sosyal devlet yazıyor. Tüccarın peşine takılan bir vakıf geleneği ile karşı karşıyayız. Yasal artırım yüzde 65-67 bandında. Yasayı taktıkları yok. Cumhurbaşkanının geçen seneki yüzde 25 artırımına da uymamışlar. Cumhurbaşkanının emrine uymayan bir vakıfla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Bu artışın geriye çekilmesini istiyoruz"

Vakıf evinde oturan kiracı Hülya Yıldırım ise, “Ben de vakıflar kiracılarından birisiyim. Evde 2 bin 500’ye oturuyordum. Yüzde 65’lik bir artış beklerken, yapılan yüzde 900’lük artış bizleri demoralize etti. Bunu nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Son derece mağdur bir duruma düştük. Yapılan bu iş hiç adil değil. Biz bu artışın geriye çekilmesini istiyoruz. Kış gününde bir sürü insanın mağduriyetine engel olmalarını bekliyoruz. Siyasilerin de bu konuda adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.