Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul’un birçok camisinde Regaip Kandili programları sonrası ikramda bulundu.

Regaip Kandili’nin idrak edildiği bu gecede ülkenin her noktasında camilerde kandil programı gerçekleştirildi. İstanbul’un birçok noktasındaki camilerde ikramda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul’un sembol camiilerinden biri olan Kadıköy Osmanağa Camii’nde Yatsı Namazı sonrası çıkan cemaate kandil simidi ikramında bulundu.

Cami cemaatinden Zait Korkmaz, "Öncelikle İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyorum. Vakıfların her zaman vatana, millete faydası olur. Teşekkür ediyorum." dedi.

Azizmahmut Burak Kaya, "Öncelikle tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyorum. Yılın ikinci günündeyiz şu anda, aynı zamanda da üç ayların başlangıcı. Bu yılın dünya üzerinde mazlumların artık ağlamadığı, çocukların ağlamadığı Gazze’nin Özgür olmasını temenni ediyorum. Doğu Türkistan’ın aynı zamanda özgür olmasını temenni ediyorum. Kandil programı çıkışında kandil simidi ikram ettiler, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.