VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. haftasında evinde karşılaştığı İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

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