DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililer bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililer bilgi aldı.

Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım çalışmalarında öncü olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda oluşturulan alanlarla ilgili olarak Vali Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kadınlara yönelik meslek edindirme ve mesleki psikososyal eğitim verilen alanlarda incelemelerde bulunan Vali Atay daha sonra SODAM kursları ile İl Göç İdaresi müdürlüklerini ziyaret etti.