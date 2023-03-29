Denizli’de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden ve annesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 1,5 yaşındaki Zeynep’in komşuları, yaşanan vahşet anlarını anlattı. 65 yıldır mahallede yaşayan yaşlı adam, “Ben ömrümde böyle vahşet görmedim” diyerek tepkisini dile getirdi.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın’ın cansız bedeni itfaiye kipleri tarafından binadan çıkartıldı. Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kocası Mehmet Aydın’ın içerisinde bulunduğu evi ateşe veren 40 yaşındaki anne Hilal Aydın gözaltına alındı.

Minik Zeynep’in hayatını kaybettiği olay ve sonrasında çıkan yangının şahidi olan komşuları yaşadıkları korkulu anlar ve ortaya çıkan tüyler ürpertici detayları anlattı. Gece siren seslerine uyandığını belirten Hayati Başgül, “Vallahi ben gece duydum 65 yıldır bu mahallede oturuyorum. Böyle vahşet görmedim. Kadın bile bile çocuğuna yakmış diyorlar. Akıl alır gibi değil” dedi.

Gece yarısı ambulans ve itfaiye seslerini duyunca olay yerine geldikleri ifade eden Ayşe Çeliksoy ise “Biz geldiğimizde baba balkondan bağırıp yardım istiyordu. Anne ortada yoktu. Biz anneyi hiç görmedik ama çocuğu ölü olarak çıkarttılar, bebek çok kötü bir haldeydi. Allah kimsenin başına vermesin. Aileyi tanımıyoruz fakat insanın vicdanı rahat etmiyor” diye konuştu.