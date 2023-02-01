Ankara’da öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel’in katilinin avukatı Vahit Bıçak’ın, ’kişinin hatırasına hakaret’ ve ’hakaret’ suçlarından yargılandığı davada, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak sanık avukatları, Bıçak’ın el bileğinin kırık olduğunu belirterek, ek süre talebine bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ankara’da öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel’in katilinin avukatı Vahit Bıçak’ın, ’kişinin hatırasına hakaret’ ve ’hakaret’ suçlarından yargılandığı davada, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak sanık avukatları, Bıçak’ın el bileğinin kırık olduğunu belirterek, ek süre talebine bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Şenel’in ailesi, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı. Sanık Vahit Bıçak, duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Sanık avukatları, Bıçak’ın 7 Ocak tarihinde düşerek el bileğinin kırdığını ve sanığın şeker hastası olduğu için tedavi sürecinin zor ilerlediğini söyledi. Avukatlar, Bıçak’a ait sağlık raporunu mahkeme heyetine sundu.

"Mahkemenizin layıkıyla karar vereceğini düşünüyorum"

Sanık Vahit Bıçak’ın duruşmaya katılmaması üzerine söz isteyen baba Mustafa Damar, 4 yıldır bu mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Sanığa işlediği suçlardan cezalar verilmediği için şımarıklıkla, pervasızlıkla suç işlemeye devam ediyor. Sanık, 24 Ocak tarihinde yazılı savunma yaptı, okudum. Yalan beyanlarının arasına azıcık doğrular serpiştirerek savunma yapıyor. Benim kendisini ölümle tehdit ettiğime dair beyanlarda bulunuyor, bununla ilgili soruşturma var diyor ancak takipsizlik verdiklerini belirtmiyor. Bu sanığın amacı, yargıyı kandırmak. Beyanlarında avukatının imzası yok kendi beyanı olarak yazmış çünkü suç işlediğini biliyor, yalan söylediğini iyi biliyor. Bu rapor yalandır, inanmıyorum ama mahkemenizin layıkıyla karar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Anne Feyzan Damar ise "Şeker hastasıymış sanık, geçmiş olsun, insülin iğnesini vurup gelebilirdi. Benim içimin yangını şeker hastalığına benzemez, tedavisi yok. Ben yıllardır göz yaşlarımı katıp geliyorum" şeklinde konuştu.

’Sanık Bıçak eli sargılı şekilde geldi’

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, Vahit Bıçak’ı savunurken avukatların sanıkları savunurken özellikle bu sanıkların kadın katilleri, hırsız gibi kişiler olduğunda avukatların da linçlendiğini iddia etti. Aytaç, "Kadın katillerinin hiçbiri canavar değildir" şeklinde savunma yapması üzerine mahkeme salonundan tepkiler yükseldi. Duruşmaya 10 dakika ara verildi. Aradan sonra duruşmaya katılan sanık Vahit Bıçak, eli sargılı şekilde duruşmaya katıldı. Sanık Bıçak, savunma yapmak için ek süre talep ederken, mahkeme heyeti sanığın savunma hakkı çerçevesinde süre talebini son kez kabul ederek duruşmayı 10 mart tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Sanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel’in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı. Damar ailesi bunun üzerine sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, ’kişinin hatırasına hakaret’ ve ’hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.