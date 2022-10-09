İstanbul Maltepe’de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İstanbul Maltepe’de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Türkü Paşa” namıyla müzik dünyasına ismini altın harflerle yazdıran merhum Raci Alkır’ın sanatçı oğlu İstanbul’da sahne aldı.

TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarından Vahit Alkır babasına ait türküleri seslendirdi. Hemşerilerini hem duygulandıran hem de coşturan Alkır sahne performansıyla ayakta alkışlandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen Erzurum günleri programının en anlamlısı Vahit Alkır’ın sahne almasıydı. Bir misyonun temsilcisi olarak Raci Alkır yâd edildi. Alkır babasına ait tatyan, divan, ağıt, müstezat eserleriyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.