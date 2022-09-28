Bitlis’te faaliyet gösteren Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği tarafından “Vadideki Şehrin Kadınları” projesi çerçevesinde 41 ilden kadın sivil toplum kuruluşu (STK) başkan ve üyeleri Bitlis’te bir araya geldi.

Bitlis’te faaliyet gösteren Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği tarafından “Vadideki Şehrin Kadınları” projesi çerçevesinde 41 ilden kadın sivil toplum kuruluşu (STK) başkan ve üyeleri Bitlis’te bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis İl Özel İdaresi işbirliği ile proje çerçevesinde ülkenin dört bir yanından STK başkan ve üyesi girişimci kadınlara yönelik Bitlis gezisi düzenlendi. 3 gün süren gezi ziyaretinin birinci gününde konuk STK’lar ile ilde faaliyet gösteren kadın STK’ların tanışmaları gerçekleşti. Bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırmak, örnek projeleri duyurmak ve ülke genelindeki sorunları konuşup sosyal sorumluluk anlamında çözüm yolu bulmak amacıyla bir araya gelen kadınlar Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda ’Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz’ temalı Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün koleksiyonunda yer alan Osmanlı ve Selçuklu Kadın kıyafetleri defilesi yaptı. Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen kadın kıyafetlerinin sergilendiği defile ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Programın akabinde Bitlis’te bulunan tarihi yerler ziyaret edilirken Nemrut Krater Gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi , El Ensari Hazretleri Türbesi ve seyir tepesi gibi doğa harikası yerler ve şehrin tanıtım gezisi yapıldı.

Girişimci kadınların birlik ve kardeşliğinin çağrısını toplanarak tüm ülkeye gösterdiklerini söyleyen Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferah Diba Zeydan, “Vadideki ‘Vadideki Şehrin Kadınları’ adlı bir projemiz vardı. Daha önce buna benzer projeleri Samsun, Rize, Siirt gibi illerimizde yaptık. Bu defa da Bitlis’te yapıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanından gelen STK’lı kardeşlerimiz ile birlikte kardeşliğimizi burada pekiştiriyoruz. Bizler bundan 10 yıl önce yolda yürürken arkamıza bakıyorduk. Şimdi arkamıza bakmadan gidebiliyoruz. Rabbime şükürler olsun ki bölgemizde şu an da hiçbir şey yok. Batıdaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kolaylıkla buraya gelebilir. İnsanımız çok güzel. Havamız ne kadar sert olursa olsun insanımız, kadınlarımız çok merttir. Geçmişten geleceğimize bir defilemiz oldu. İlçelerimizin tarihi yerlerini geziyoruz. Umarım bundan sonra Bitlis daha güzel olacak ve burası daha çok turist akınına uğrayacak. İlimizde şu an da bir yapılaşma var. O yapılaşmayı inşallah seneye kadar bitiririz. Seneye Bitlis Mardin’i geçecek diyorum. Onu yapmak için büyük bir çaba var. İlimizin 7 bin yıllık bir geçmişi var ve bu geçmişimiz bizi daha ileriye götürecek. Geçmişimizi yaşamak ve geleceğimize taşımak istiyoruz. Bitlis Merkezde tarihi yerleri, Ahlat Selçuklu Mezarlığını, obayı, kümbetleri ziyaret ettik” dedi.

Bitlis ilini doyasıya gezdiklerini ve çok beğendiklerini söyleyen Elveren İnsanlar Derneği (ELVİN) Başkanı Yeşim Gürsoy ise “Vadideki Şehrin Kadınları projesi çerçevesinde şu an da Bitlis’teyiz. Türkiye’nin 41 ilinden gelmiş farklı ve kendi dalında başarıları yakalamış sivil toplum kuruluşları ile birlikte Bitlis Nene Hatunlar Derneği’nin misafiri olduk. Projenin amacı, sivil toplum kuruluşlarının kendi içlerinde bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırmak. Onların kendi bölgelerinde yaptıkları örnek projelerin diğer sivil toplum kuruluşları ile paylaşmak ve Türkiye genelinde hep birlikte özellikle ülke sorunları ile alakalı birçok konuda nasıl ortak hareket edilebilir diye bir araya gelmekti. Ben Karadeniz’den geliyorum. Burası gerçekten doğunun çok ayrı bir parçası halinde. Ahlat’ta Selçuklu Mezarlığına, festivallerin yapıldığı ovaya gittik. Van Gölü’nün 3’te ikisinin burada olduğunu öğrendik. Bu ülke çok güzel ve çok büyük kökleri çok derin. Fakat biz bunların ne kadar farkındayız. İşte sivil toplum kuruluşu olmanın en büyük önemi burada başlıyor. Biz köklerimizi ne kadar iyi anlatırsak geçmişi olmayanın geleceği olmaz bilinci ile hareket edersek bunu da bir sosyal sorumluluk olduğunu söyleyebiliriz. Erzurum, Van, Bitlis ve çeşitli illerden gelen insanlar var. Bu bizlere de bir heyecan oluşturdu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sıra gecesinden yöresel yemeklere kadar 3 günü dolu dolu geçiren girişimci kadınlar programın son gününde Tatvan ilçesinde bulunan bir tarladan domates toplayarak geziyi noktaladı.