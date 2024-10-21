Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Vadi Mahallesi’nde yürüttüğü 3 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatlarını tamamladı. 40 milyon TL’lik yatırımla Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Başkonuş ve Süleyman Çelebi caddelerinin yağmur suyu kaynaklı sorunları çözüme kavuşturuldu.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşası ve modern altyapı ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi oldu. Daha sağlam ve sürdürülebilir altyapılar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin altyapısını uzun yıllar boyunca garanti altına almak için başlatılan proje kapsamında bölgeye yaklaşık 3 kilometrelik yeni yağmur suyu şebeke hattı kazandırıldı. 40 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Başkonuş ve Süleyman Çelebi caddelerinde yağmur suyundan kaynaklı oluşan sorunların önüne geçildi. Yeni şebeke hattı bölgenin yağmur suyu altyapısını daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir seviyeye taşıyarak altyapının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara daha iyi yanıt vermesini sağlayacak.

“Mahallemizin önemli bir sorunu daha çözüme kavuştu”

Vadi Mahallesi Muhtarı Betül Akdağ, Süleyman Çelebi Caddesi’nde yağmur yağdığı zaman göllenmeler, su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana geldiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel, göreve geldiği günden itibaren bizlerin istek, talep ve şikâyetlerimize kulak verdi. Burada meydana gelen sorunu da başkanımıza ilettik. Başkanımızın talimatları doğrultusunda ekipler burada başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Mahallemizin büyük bir sorunu daha çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.