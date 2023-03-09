Vadi İzmit Evleri’nde 4’ü daire, 3’ü dükkan ve 1’i süpermarket olmak üzere 8 taşınmaz satışa çıkıyor.

İzmit Belediyesi ile Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen Vadi İzmit Evleri’nde 8 taşınmaz daha satışa çıkıyor. 4 daire ve 3 dükkan, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 750 bin TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden, sosyal tesis içerisindeki süpermarket alanı da 13 milyon 750 bin TL muhammen bedel üzerinden 30 Mart’ta açık teklif usulü ihale ile satışa çıkacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç 29 Mart Çarşamba günü saat 16.00’a kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek, evraklarını teslim edebilecek.