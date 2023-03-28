Vadi İzmit Evleri’nde 4’ü daire, 3’ü dükkan ve bir süpermarket olmak üzere 8 taşınmaz, İzmit Belediyesi tarafından Perşembe günü satışa çıkarılıyor, son başvuru tarihi yarın.

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Vadi İzmit Evleri’nde 8 taşınmaz daha satışa çıkıyor. 4 daire ve 3 dükkan, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 750 bin TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden satışa çıkarılacak. Sosyal tesis içerisindeki süpermarket alanı da 13 milyon 750 bin TL muhammen bedel üzerinden perşembe günü açık teklif usulü ihaleyle satışa çıkacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç Çarşamba günü saat 18.00’e kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek evraklarını teslim edebilecek. İhale 30 Mart’ta İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. katta gerçekleştirilecek.