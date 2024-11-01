İş kazalarında ciddi yaralanmalar yaşayan iki hasta SEAH Ortopedi Kliniğinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla el ve kollarını kaybetmekten kurtularak hayata tutundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ortopedi Kliniği El Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kutay Yılmaz ile Doç. Dr. Fevzi Sağlam’ın başarılı çalışmaları iş kazası geçirerek el ve kollarını kaybeden hastalara şifa oldu. Sanayi tesislerinin ağırlıkta olduğu Sakarya’da iş kazaları yaşanırken bu kazalarda uzuv kaybı yaşama noktasında kalan hastalarının SEAH Ortopedi Kliniğindeki tedavi süreçleri anlatıldı. Dr. Kutay Yılmaz, iki yıl önce yaşanan bir iş kazası sonucu sol el bileği üst kısmında uzuv kopması yaşayan B.D. (22) adlı hastaya müdahale ettiklerini belirtti. Endüstriyel hamur karma makinesini temizlerken kazaya maruz kalan B.D isimli kadın, olay sonrası hastaneye sevk edilerek hızla ameliyata alındı. Bu tür yaralanmalarda önceliğin hastanın hayatını kurtarmak olduğunu vurgulayan Dr. Yılmaz "Uzuv dikimi her zaman mümkün olmayabilir. Ancak bu vakada yapılan değerlendirme neticesinde kopan elin yerine dikilmesine karar verildi. Ameliyatlar, yoğun bakım süreçleri ve fizik tedavi sayesinde hastamız elini tam olarak kullanabilmekte." dedi.

“Doktorum kolumu kurtarabileceğine inandırdı”

Yaşadığı olayı anlatan B.D., "Kutay Bey’e minnettarım. Herkes kolumun kesileceğini düşünüyordu ama doktorum kolumu kurtarabileceğine inandırdı. Yoğun bakım ve fizik tedavi süreçlerinde de yanımda oldu. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, Allah doktorumdan ve tüm sağlık çalışanlarından razı olsun" diye konuştu.

“Fizik tedavi süreciyle günlük işlerinde elini kullanabilir hale geldi”

Dr. Yılmaz, bir diğer vakada ise marangoz olarak çalışan B.B. (59) adlı hastanın testere ile kolunu dirsek ve bilek arasında koparttığını ifade etti. İlk müdahalenin ardından hızla ameliyata alınan hastaya yönelik değerlendirmeler sonucu kopan uzvun dikildiğini belirten Dr. Yılmaz, "Bu tür vakalarda yoğun kan kaybı hayatı tehdit edebiliyor. Müdahaleler sonrası hastamız, uzun bir fizik tedavi süreciyle günlük işlerinde elini kullanabilir hale geldi " derken marangoz B.B. ise yaşadığı kazadan sonra üç kez ameliyat geçirdiğini belirterek, "Kolumu kaybetmediğim için her gün şükrediyorum. Doğru tedavi ve fizik tedavi sayesinde artık yardımsız işlerimi yapabiliyorum. Allah doktorum Kutay Bey’den ve ekibinden razı olsun" şeklinde konuştu.