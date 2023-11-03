Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 22 UK 169 plakalı motosiklet, önünde ilerlemekte olan 22 KF 900 Plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.