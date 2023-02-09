Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 5 katlı bir evin 4’üncü kadında buzdolabından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 5 katlı bir evin 4’üncü kadında buzdolabından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece 01:05 sularında Uzunköprü ilçesi Muradiye Mahallesi Yusuf Sokak’ta 5 katlı bir evin 4’üncü katında meydana geldi. Yangını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu ve zamanında müdahalesi ile söndürülen yangının buzdolabından çıktığı belirlendi. Evde yaşayan yaşlı bir kadın ise dumandan etkilenerek 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangında hasar gören evin mutfağı ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.