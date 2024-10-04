Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.‘nın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan dolayı 3 farklı aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. İlçe merkezinde yakalanan G.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.