Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini anmak için düzenlenen program "Demokrasi Nöbeti" ile sona erdi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’nın 15 Temmuz 2016 akşamı kalkıştığı darbe girişiminde şehit düşenleri anmak üzere düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Uzunköprü’de de ’Demokrasi Nöbeti’ ile sona erdi.

Düzenlenen anma programında, 15 Temmuz’un önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Günün anısına imzaya açılan anı defterini imzalayan Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, “Değerli Uzunköprülü kardeşlerim. Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, özgürlüklerimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü yok etmek isteyen FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanıdır. 15 Temmuz tankın topun uçağın modern silahların millet iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğini göstermiştir. Milletimiz tıpkı Çanakkale’de, tıpkı istiklal harbinde olduğu gibi topyekün olarak vatan bayrak aşkıyla kahramanlık destanı yazmış ve vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını, bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara akın ederek, FETÖ terör örgütünün hain girişimini güvenlik güçlerimizle birlikte bertaraf etmiş, ülkemizin birlik ve beraberliğine, milletimizin istiklaline kast edenlere geçit vermemiştir. Müslüman Türk Milleti olarak kıyamete kadar bu topraklarda var olacağımızı tüm dünyaya göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video sunumları alana kurulan dev ekranlardan gösterilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İlahilerin ve şiirlerin okunduğu anma töreni, selaların okunmasıyla başlayan "Demokrasi Nöbeti" ile sona erdi.