Edirne Uzunköprü'nün Çöpköy ve Yeniköy mahallelerinde 15 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü'nün Çöpköy ve Yeniköy mahallelerinde yıllardır devam eden içme suyu şebeke hattı sorunu çözülüyor. Belediye Başkanı Ediz Martin’in girişimiyle 152 milyon TL kredi onayı alınarak asbestli boruların yerine yeni altyapı hattı yapılacak.

Çalışmalar Haziran 2025’te başlayıp 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Uzunköprü’nün Çöpköy ve Yeniköy mahallelerinde uzun yıllardır devam eden içme suyu şebeke hattı sorunu, Belediye Başkanı Ediz Martin’in girişimleriyle çözüme kavuşuyor.

Başkan Martin, İller Bankası’ndan 152 milyon TL kredi onayı alarak, bölgede yıllardır kullanılan sağlıksız asbestli boruların yenilenmesi için önemli bir adım attı.

Proje kapsamında Çöpköy ve Yeniköy mahallelerindeki 4 bin metreküplük mevcut depo ile su şebeke hattının yenileme çalışmaları yapılacak.

Kullanılacak kredinin onayı için Mart ayı olağan belediye meclisi toplantısında görüşmeler yapılacak. Meclisin onay vermesi durumunda çalışmalar Haziran 2025’te başlayacak ve 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.

SAĞLIKSIZ BORULAR TARİHE KARIŞACAK

Bölgede uzun yıllardır kanserojen madde içeren asbestli borularla içme suyu sağlanıyordu. Bu durum halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyordu. Belediye Başkanı Ediz Martin, göreve geldiği ilk günden itibaren bu sorunun çözümü için yoğun bir çaba sarf etti. İller Bankası’ndan alınan kredi, bölgenin içme suyu altyapısını tamamen yenileyecek bir projeye dönüştü.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Martin, Çöpköy ve Yeniköy mahallelerimizde yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için İller Bankası’nın kapısını defalarca çaldıklarını, nihayet bu sorunu tarihe gömeceklerini söyledi.

Projenin öngörülen tamamlanma tarihi olarak 2026’nın ilk çeyreği ön görüldü.