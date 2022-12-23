Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin istihbari bilgisi ve sıkı takibi sonucu, O.A ve A.D isimli şüphelilere operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Cami Muradiye Mahallesi civarında uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbari bilgi alan ekipler bahse konu adreste yaptıkları kontrolde O.A ve A.D isimli şahısları yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında O.A isimli şahıstan 2 fişek jelatine sarılı halde metanfetamin isimli uyuşturucu madde, 1 adet düzenek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda O.A isimli şahsın ikameti ve A.D isimli şahsın kiralamış olduğu araçta yapılan aramada ise 15 fişek alüminyum folyoya sarılı halde metamfetamin,1 büyük bohça halinde alüminyum folyoya sarılı halde metamfetamin, 2 adet pembe renkli uyuşturucu hap,1 fişek kağıda sarılı halde pembe renkli toz halde uyuşturucu, 6 adet beyaz renkli uyuşturucu hap,1 adet hassas terazi, 1 adet pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler O.A ve A.D Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından Çıkarıldıkları mahkeme tarafından Tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.