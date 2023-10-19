Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Revizyonu Toplantısı yapıldı.

Programda konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılan yönetim planları, alanın sahip olduğu değerlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için ilgili tüm tarafları ve ilgi gruplarını bir araya getirdiklerini hatırlattı. Uçan “Güçlü bir koordinasyon, işbirliği ve iletişim kurulmasını sağlayarak sektörler arası politikaların uyumuna katkı vermekte ve tüm tarafların yönetime aktif olarak katılmalarını ve sorumluluk üstlenmelerini teşvik etmekteyiz. Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesinin, doğal, kültürel ve turizm değerlerinin ve sosyoekonomik yapısının korunarak kullanılması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve koruma bilincini artırmak amacıyla 2013-2017 yılları için hazırlanan Uzungöl Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planının uygulama döneminin sona ermiş olmasından dolayı, bölgede yıllar içerisinde değişen çevresel ve sosyo ekonomik koşullar ile alanın koruma kullanma kararlarının sürdürülebilirliği ve etkinliği açısından güncellemesine ihtiyaç duyulmuştur. Uzungöl’de koruma tedbirleri, planlama ve yürütülen araştırma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumları ve proje ekibinde yer alan akademisyenler, katılımcılar ve paydaşlar ile birlikte alan incelemesi yapılmıştır. Grup çalışmaları ile paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda sorun analizi, ideal hedefler, sınırlayıcı-destekleyiciler ve bölgenin vizyonu belirlenecek. Belirlenen vizyona ulaşmak için ideal ve uygulama hedefleri ile faaliyet planları oluşturulacaktır” dedi.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve Kaymakam Gürdal Erbek ise yaptıkları konuşmalarda toplantının bölgeye olumlu sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Programa katılan akademisyenler ise kendilerine ayrılan süre içerisinde Uzungöl’ün daha önceden hazırlanan Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planının yükselen turizm hareketliliği ile hedeflerine ulaşılamadığı ve yapılacak olan toplantılar ile bölgedeki çalışmalar neticesinde ÖÇK sınırlarının yeniden planlanıp doğayı koruyarak, bölgedeki yaşayan insanlarında yaşam haklarını gözeterek ve bölgede artan turizmi de dikkate alarak çalışmalar yapıldığını aktardılar. Yapılan konuşmaların ardından Haldızen Yaylası, Balık Gölü ve Aygır Gölü alanları gezilerek incelemelerde bulunuldu.