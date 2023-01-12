Bölgede etkili olan soğuk hava Uzungöl’de de etkisini gösterdi. Uzungöl’e gelen ziyaretçiler, buz tutmuş gölü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçmeye çalışırken, bazıları da buz tutan gölün üzerine çıkarak buzun üzerinde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün büyük bir bölümü yörede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Dağların zirvesinde yatırımcılara arazi sağlamak için uğraş veriyorlar

Dağların zirvesinde yatırımcılara arazi sağlamak için uğraş veriyorlar

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