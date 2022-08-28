Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon İl Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Trabzon’un turizmdeki can damarı olan ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Uzungöl’de "Tabiat Turizmi Etkinlikleri Sanat Günleri" adında bir etkinlik düzenledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon İl Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Trabzon’un turizmdeki can damarı olan ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Uzungöl’de "Tabiat Turizmi Etkinlikleri Sanat Günleri" adında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik "Doğa Temalı Yağlı Boya Resim Çalışması ve Sergisi" başlığı ile Uzungöl’de sergilendi. Uzungöllü ressam Mustafa Arslan’ın fırçasından şekil bulan tablolar Uzungöl Tabiat Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezinde sanat severler ile buluşuyor. 2006 yılından beri resimle uğraştığını belirten ressam Mustafa Arslan, sergisini Uzungöl’de açmasının kendisi açısından önemli olduğunu belirterek "Ben de Solaklı Vadisinin bir çocuğu olarak Solaklı Vadisine sanatsal bir nefes ve teneffüs ayırmak için böyle bir sergiyi düşündük. Uzungöl için buradayız. Uzungöllü gençler için, Uzungöllü öğrencilerimiz için buradayız. 1 hafta heyecanla özellikle gençlerimizi sergimize bekliyoruz" dedi.

Öte yandan sergi Uzungöl’de açılan ilk resim sergisi olma özelliği taşıyor.