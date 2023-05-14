Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.

Bölgede bir haftadır etkili olan yoğun yağmur ve yaylalardaki karların erimesi sonucu Haldizen Deresi’nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’e ulaşırken, çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, her yıl Mayıs ayında gölün rengi çamur rengine bürünüyor.