Ömer Faruk Uzuner “Buraya gelen seyirciler önünde Keşanspor’un da bu kadar rencide olmasını istemezdim” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Keşanspor’u deplasmanda 7-0 yenen Gölcükspor antrenörü Ömer Faruk Uzuner maç sonrası yaptığımız röporatjda, bu farklı skor için Keşanspor’dan özür diledi.

Uzuner yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Bu sezonun ilk deplasman maçına Keşan’a geldik. Aslında biz çim sahada oynayacağız diye geldik. Hafta içinde buna göre hazırlık yaptık. Sahada bakım çalışması olduğu için suni çimde oynamak zorunda kaldık. Bu bizi birazcık üzmedi değil. Çim sahada oynamak suni çimde oynamaktan avantajlı ve sağlıklı. Suni çimde oynamamız bence tüm sporcular için sıkıntılı bir durum. Keşan çok güzel bir camia Güzel taraftarları var, şu an maddi imkansızlıklarla boğuştuyla alakalı bilgiler aldık. Bu konuda çok üzüldük. Ama maçın geneline geldiğimiz zaman, ilk onbeş yirmi dakika kıyasıya çok ciddi bir mücadele oldu. Bizim direkten dönen toplarımız, Keşan’ın iki tane direkten topu oldu. Gerçekten bunlardan bir tanesi gol olsaydı belki de çok daha farklı bir maç izlerdik. Fakat rakibin eksik kalmasıyla, oyun üstünlüğünü de tamamen elimize alıp, skor önünü alamadık. Biz de erken değişiklikler yaptık. Aslında skorun böyle olmasını çok fazla istemezdim. Sonuçta rakip takımda emek harcıyor, onlarında buraya gelen seyircilerin önünde bu kadar rencide olmasını kesinlikle istemezdim. Affola bir kusurumuz eksiğimiz varsa. İnşallah bundan sonraki maçlarda Keşanspor’a başarılar diliyorum. İnşallah biz de kentimiz basamakları bir bir çıkıp inşallah bu sene hedeflediğimiz 3.Lige tekrar geri dönmek istiyoruz. Buraya gelen bütün seyircilere bütün herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya Yalova Yeşilova ile oynayacağız kendi sahamızda. Bizim sahamızda da aslında ufak bir problem var. Önümüzdeki maçı da kazanıp liderliğimizi devam ettiririz. Kesinlikle hedefimiz gruptan şampiyon olarak 3.Lige çıkmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki biz 37 yıl bilfiil 3.Ligde, 1 yılda 2.Lig’de olmak üzere profesyonel bir kulüptük. Bir takım aksaklıklardan dolayı, pandeminin vermiş olduğu sebeplerden dolayı 4 yıl önce BAL’ a düştük. İnşallah bu yıl bu ligden kurtulmak ve 3.Lig’e çıkmak istiyoruz. Tek temennimiz bu yönde, bütün gayretimiz bütün çalışmalarımız budur.Kent dinamiklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, yöneticilerimiz, belediye başkanımız gerçekten çok ciddi bir güzel bir oluşum oluştu. İnşallah bizde bu oluşumu şampiyonluk kupası ile taçlandırmak istiyoruz.”