Erzurum’un Uzundere ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Uzundere Şubesi tarafından organize edilen hayır çarşısında ilçe kadınları bir araya gelerek yemek, kıyafet gibi çeşitli ürünleri hazırlayıp satışını gerçekleştirdi.

Cağ kebap ocağı da kurulan hayır çarşısının açılışını İlçe Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, İlçe Müftü Vekili Sinan Sinan Cansever ve kurum amirleri yaptı. Ekinlikten elde edilen gelirin tamamı Filistin ve Gazze halkına Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile ulaştırılacak.

Uzundere İlçe Müftü Vekili Sinan Sinan Cansever, Gazze’de büyük bir katliam olduğunu belirterek, “Gelişen olaylar karşısında bizim en azından oradaki kardeşlerimize yardım elini uzatmamız gerekir. Bu vesileyle bizler de çorbada bizim de bir tuzumuz olsun diye, Uzundere İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Uzundere Şubesi olarak bir çalışma yaptık. Önce 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonumuzda bir tematik konferans düzenledik. Ardından da yardımlaşma adına hayır çarşısı oluşturduk. Uzundere halkımız, bağışlarıyla, verdikleri kurbanlarla, nakdi yardımlarla ve buradaki yaptığı bereketli alışverişlerle bu etkinliğe katkıda bulundu. Ümit ediyoruz ki, akan kanın durmasına bir vesile olur. Biz burada bir araya gelerek aslında batıldan değil haktan yana tavır aldığımızı beyan ettik” dedi.